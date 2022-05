SIIL 2022 ⟩ Tuhanded koonduvad Eesti suurimale õppusele

Järgmised kaks nädalat tegutseb leitnant Mändoja küberväejuhatuse allüksuse ülemana kahe päeva pärast algaval suurõppusel Siil 2022, kus koos temaga osaleb üle 7000 reservväelase. Lisaks neile ning tegevväelastele, ajateenijatele ja kaitseliitlastele tuleb õppusele üle 4000 liitlassõduri kümnest riigist. Need arvud annavad Siili planeerijale kolonelleitnant Erkki Roosnurmele põhjust väita, et ees ootab Eesti kaitseväe suurim õppus.

Seda väidet kinnitab tõsiasi, et Roosnurm on oma 20-liikmelise meeskonnaga planeerinud tänavuseks Siiliks tegevusi nii merel, maal, õhus kui küberruumis. Õppuse eesmärk on kontrollida kaitseväe lahinguvalmidust ja harjutada ohule reageerimist