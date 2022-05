Tänavu istutatakse metsa 41 miljonit puud

Riigimetsa majandamise keskus pidas reedel mitmel pool metsapäeva, kus soovijad said tulla metsa istutama. Kose-Uuemõisas toimunud metsapäeval osalenud keskkonnaminister Erki Savisaar ütles tervituskõnes, et istutustalgutel on oluline ka hariduslik pool.