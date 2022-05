sõus endast loovad, kinnistavad ja müüvad? Kuidas vaid kolme lavaminutiga teistest – konkurentidest – eristuda, meelde jääda, see on omaette sport. Klišeerikas nöörilkõnni kunst, et mõjuda miljonitele vaatajatele kohe vana hea tuttavana. Samas üllatada millegi värske ja uudsega. Täna õhtul selgub, kes võidab seekordse eurolaululahingu. Tärnid iga loo pealkirja järel on autori subjektiivne hinnang.