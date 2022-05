Pirita jões algas noorkalade loendus

«Igal kevadel paigaldatakse Pirita jõkke mõrd, et loendada laskuvaid lõhesid. Mõrra suuava jääb ülesvoolu ja püüab nii jõest kinni merre laskuvad kalad. Teadlased loendavad need üle ja lasevad siis jõkke tagasi. Eesmärk on lõheliste kudemise õnnestumise hindamine Pirita jões,» selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat. Mõrra paigaldas eripüügiloa alusel TÜ Eesti Mereinstituut.

Mereinstituudi ihtüoloog Martin Kesler täpsustas, et Pirita jõgi on ainuke jõgi Eestis, kus mereinstituut merre rändavaid lõhe ja meriforelli noorkalu mõrraga loendab. Seda on tehtud 2006. aastast alates.

«Pirita jões läheb lõhel praegu hästi ja seepärast kalakasvanduses ettekasvatatud noorkalu Pirita jõkke enam ei asustata,» selgitas kalateadlane. Igal kevadel peaks Pirita jõest merre rändama maksimaalselt 11 900 lõhe noorkala. 2021. aastal mõrraloenduse kohaselt rändas merre 10 437 lõhe noorkala. «See tähendab, et Pirita jõe lõhe asurkond on jõudunud jõe kandevõime lähedale,» nentis Kesler.

Üldiselt on Pirita jões lõhel vaba ligipääs koelmutele ja koelmud on hea kvaliteediga. Lõhe arvukuse kujunemisel on võimalik ohutegur, kui palju Tallinna Vesi Vaskjala paisu juures vett jõest ära võtab.

«Lõhe ja ka teiste kalade arvukuse suurendamiseks on Pirita jõele Narva maanteest umbes kilomeeter ülesvoolu rajatud koelmuid juurde. Lisaks on Vaskjala ja Kose paisudele rajatud kalapääsud,» ütles Kesler.

Liinati sõnul on Pirita jõe ökosüsteemi seisundi parandamiseks viimastel aastatel jõe suudmealal pilliroogu niidetud ning jõge puhastatud. «Kui pilliroog läheb aina tihedamaks, muutub see kaladele sobimatuks ning osa kalaliike ei pääse enam kudema. 1970. aastatel suri lõhe Pirita jõest välja ja on hea meel, et lõhepopulatsioon on jõkke tagasi tulnud, aga see on aastatepikkuse töö tulemus,» lausus Liinat.