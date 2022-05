Draamateater pöördus mullu ligi 60 000 euroga plussi

SA Eesti Draamateater juhatus on üheliikmeline. Juhatuse liikmena jätkab Rein Oja, kellega on sõlmitud juhatuse liikme leping aastateks 2021–2023. Ojale maksti aruandeaastal koos maksudega ligi 59 000 eurot. Teatri nõukogu on viieliikmeline. Nõukogu liikmetele maksti koos maksudega 15 300 eurot.