Esmaspäeva hommikul jõuab Vanasadama kai äärde Le Champlain, mis seilab Vaikse ookeani saareriigi Wallis ja Futuna lipu all. 131 meetrit pikk alus saabub Kopenhaagenist ja siirdub edasi Peterburi, kuhu jääb kaheks päevaks. Le Champlain külastab sel hooajal Tallinna mitmeid kordi.

Teisipäeval külastab Tallinna Mein Schiff 6. Kielist algaval ja seal ka lõppeval ringreisil olev alus saabub Gotlandilt ning siirdub pärast Tallinnast lahkumist Helsingisse. Malta lipu all sõitev Mein Schiff 6 on 295 meetrit pikk ja selle ehitusmaksumus oli 500 miljonit eurot. Mein Schiff 3, Mein Schiff 4 ja Mein Schiff 5 on tema sõsarlaevad, mis üksteisest sisuliselt ei erine.