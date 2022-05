Niguliste kiriku põranda alt tulid välja ootamatud leiud

Tartu Ülikooli luu-uurija Martin Malve juhtimisel kaevati kirikus kõigepealt torni all, kuhu on plaanitud lift, mis hakkab külastajaid kirikutorni viima. «Siin oli teada, et 1970. aastatel ehitati keskküttetrasse, ja võis arvata, et kõik on segi keeratud ning selle koha peal ei ole hauakastid säilinud,» rääkis Malve. Aga piisas nõukogudeaegse betoonpõranda äravõtmisest, kui kohe leiti neli hauakasti. Need olid vaid osaliselt kannatada saanud ja sealt kaevati välja 25 luustikku, mis pärinesid 18. sajandist.

Kõigepealt tulid välja kivimüürid, millest polnud alguses aru saada, mis need on. Tulid välja ka üksikud inimluud ja edasi kaevamisel hakkasid välja joonistuma hauakastid. «Hauakastid on üksteisega kokku laotud tellistest müürid, mis on seestpoolt krohvitud. Krohvimine näitab seda, et nendel, kes ennast sinna matta lasid, oli palju raha. Samuti tuli välja hauaplaatide tükke, sest kunagi olid need hauaplaatidega kaetud. Üllatav oli ka see, et paekivilinnas Tallinnas olid hauakastid laotud tellistest,» ütles Malve.