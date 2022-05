Valitsus sidus lisaeelarve vastuvõtmise riigikogus usaldusküsimusega

«Euroopa on viimase 30 aasta kõige tõsisemas julgeolekukriisis ning sõja mõjud puudutavad ka Eestit ja meie inimesi. Lisaeelarvega tugevdame Eesti julgeolekut ning aitame inimestel mitme kriisi koosmõjul tekkivate tagasilöökidega paremini toime tulla. On mõistetamatu, miks EKRE on otsustanud blokeerida Eesti julgeolekut tagava lisaeelarve vastuvõtmist,» ütles peaminister Kaja Kallas. «Eesti jaoks on äärmiselt oluline, et saaksime sõjaaja lisaeelarve kiiresti ära kinnitada ja ellu viia. Seetõttu oleme otsustanud siduda lisaeelarve usaldusega valitsusele.»