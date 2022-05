Liimets: Ukrainale tuleb anda EL-i kandidaatriigi staatus

Lisaks Ukraina EL-i ühinemisperspektiivile ning pika- ja lühiajalisele finantsabile arutasid EL-i ja Ukraina välisministrid võitlust valeinfoga, mida Venemaa režiim kasutab hübriidrelvana, ja Venemaale sanktsioonide kehtestamise jätkamist. «Mõistame, et liikmesriikide sõltuvus Venemaa energiakandjatest, sealhulgas naftast, on erinev, kuid lahendusena olemegi pakkunud neile välja üleminekuaja,» sõnas Liimets. «Ukraina peab selle sõja võitma ja me saame omalt poolt aidata sellega, et lõpetame igasugusel kombel Venemaa rahastamise. Venemaa peab vastutama enda tekitatud kahju ja toime pandud kuritegude eest.»

Ukrainast on Venemaa sõja tõttu lahkunud enam kui kuus miljonit ukrainlast, kellest Eestisse on saabunud üle 37 000. See on rohkem kui 2,8 protsenti Eesti rahvaarvust. «Käisin hiljuti Ukrainas ja nägin väga selgelt, milliseid õudusi ukrainlased on pidanud selle sõja tõttu taluma. Nad vajavad meie igakülgset toetust ja abi,» sõnas Liimets.

«Selleks, et Eestisse saabunud Ukraina põgenikele parimat võimalikku abi pakkuda, kohtusin täna ka EL-i siseküsimuste voliniku Ylva Johanssoniga ja palusin selleks täiendava toetuse eraldamist Eestile,» ütles Liimets, lisades, et selline toetus aitaks muu hulgas katta ukrainlastele elukoha, hariduse ja tervishoiuga seotud kulutusi.

Lisaks tuli arutlusele EL-i laienemisprotsess Lääne-Balkanil. Eesti hinnangul võiks EL-i ühisaruteludesse enam kaasata neid riike, kes toetavad EL-i ühist välis- ja julgeolekupoliitikat.

«Eesti toetab ühinemisläbirääkimiste alustamist Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ning viisavabaduse arutelude algatamist Kosovoga. Need riigid on pingutanud selle nimel, et saada osaks EList. Ühtsuses peitub meie tugevus, milleks võimaluste loomisega Komisjon tegeleb,» sõnas Liimets.