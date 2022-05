Raplamaal elav metsavana Arvo Saidla, kel on peamisteks ilma ennustamise abivahenditeks tavapäraselt seapõrn ja ahvenauim, prognoosib viimased poolteist aastat ilma kuufaaside järgi. «Aga muidugi [on oluline] ka loodus. Näiteks sipelgad: kui sipelgapesa on sätitud püramiidi, tuleb rohkem vihma, aga kui see on laiem, on vihmavaene aeg,» selgitas Saidla, lisades, et sel aastal on eriline ka see, et kui tavaliselt lähevad kask ja lepp eri ajal lehte, mis tähendab üht- või teistmoodi ilma, siis sel aastal ei ole kumbki puu rohkem lehte läinud kui teine.