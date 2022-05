Novembri lõpus pöördus 24-aastane Jekaterina Maslova Tartus Raja tänava psühhiaatriakliinikusse, et otsida abi aastaid kestnud ärevushäirele. Ta võeti haiglasse sisse. Peagi tundis ta aga, et ei saa kliinikust abi, ning ütles arstidele, et tahab lahkuda. Järgmisel päeval võttis Jekaterina endalt elu.