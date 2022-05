Keskerakonna ministrid läksid merereostajate teemal karvupidi kokku

Keskkonnaministeerium teatas täna, et on valmis võtma kogu merenduse valdkonna enda koordineerida, kui selle aluseks on valitsuse selge otsus ja kaasa antakse eelarve, ministeeriumiga merereostajate teemal piike murdnud majandus- ja kommunikatsiooniministri Taavi Aasa (KE) hinnangul oleks see hüpe ühest äärmusest teise.