Türgi soovib Soome ja Rootsi karmimat suhtumist kurdide osas

Viimastel päevadel on Türgi president Recep Tayyip Erdoğan andnud märku oma nõudmistest NATO Soome ja Rootsi liikmelisuse toetamiseks. Taotluste heakskiitmiseks on vajalik kõigi liikmesriikide ratifitseerimine, mistõttu saab Türgi soovi korral uute liikmete tee blokeerida.

Bloomber küsitles kolme anonüümseks jääda soovinud Türgi ametnikku, kes rääkisid administratsiooni nõudmistest. Kõige olulisem nõudmine oli, et Soome ja Rootsi võtaksid kindla positsiooni kurdiorganisatsioonide osas, keda Türgi peab terroristlikuks.

Näiteks EL ja USA liigitavad sarnaselt Türgiga Kurdistani Töölispartei (PKK) terroriorganisatsiooniks, kuid Türgi jaoks sellest ei piisa. Ankaras tahetakse, et Soome ja Rootsi mõistaksid hukka mitte ainult PKK, vaid ka Süürias tegutsevad kurdiväed. Paljud lääneriigid on toetanud Süüria juhitud Süüria Demokraatlikke Jõude (SDF) Süürias võitluses äärmusliku Islamiriigi vastu, mis on suurendanud lõhet Türgi ja teiste NATO riikide vahel. Türgi näeb SDFi kuuluvaid kurdi vägesid PKK haruna.