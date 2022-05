ANALÜÜS ⟩ Milliseks muutub Ukrainas sõda pidav Venemaa? Neli arengustsenaariumi

Venemaa sõda Ukraina vastu ning Kremli jaoks sisuliselt kogu NATO vastu kestab juba kaheksa aastat. 24. veebruaril alanud uus kuum faas on toonud esile, milleks Venemaa ise Ukraina selle kahe aastaga muutnud on. Enamasti keskendub arutlus ootusele, millal Ukraina sõja võidab, kuid on päris selge, et ka Venemaa ise ei välju sõjast muutumatuna.