Çavuşoğlu hinnangul möödusid kõnelused Blinkeniga positiivselt

Välisministrid rääkisid New Yorgis Soome ja Rootsi taotlustest saada NATO liikmeks, millesse Türgi on suhtunud mõninga vastumeelsusega.

Çavuşoğlu kinnitusel lubas Blinken, et Ühendriigid edastavad Türgi mured julgeolekuprobleemide osas. Çavuşoğlu kordas Blinkenile Türgi administratsiooni seisukohta, et NATO ei saa vastu võtta liikmeid, kes toetavad «terroristlikke organisatsioone».

Çavuşoğlu toonitas, et Türgi muresid tuleb lahendada praktiliste tegude ja mitte ainult sõnadega.

«Meie jaoks oli see ajalooline hetk, kuid Çavuşoğlu ütles, et teda ärritab Linde aetud »feministlik poliitika«, mis mõjus olukorras dramaatiliselt,» ütles anonüümseks jääda soovinud diplomaat.

Türgi diplomaatiline allikas omakorda ütles Reutersile, et Çavuşoğlu oli Türgi seisukohtadest lugupidavalt rääkinud ja lükkas hoopis tagasi Linde enda väite, et Türgi vastuseis on tingitud Rootsi feministlikust välispoliitikast.