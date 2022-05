USA: Põhja-Korea võib Bideni Aasia-reisi ajal teha tuumakatsetuse

«Meie luureandmed näitavad tõelist võimalust Põhja-Korea tuumarelvakatsetusteks Bideni reisi ajal,» möönis USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

Sullivan ütles, et USA sõjavägi on valmis ja vajadusel valmis olukorraga kohanema. Biden lahkub neljapäeval USA liitlaste Lõuna-Korea ja Jaapani korraldatavatele tippkohtumistele.

«Me valmistume kõigiks ettenägematuteks olukordadeks. Sealhulgas võimaluseks, et selline provokatsioon võib aset leida ajal, mil viibime Koreas või Jaapanis. Teeme selles osas tihedat koostööd oma liitlastega,» kinnitas Sullivan.

Samas möllab Põhja-Koreas kontrollimatu koroonapuhang ja juhtkonnal ei pruugi provokatsioonideks aega jaguda.

Tuumariik Põhja-Korea teatas oma esimesest koroonajuhtumist eelmisel nädalal ja sealtpeale on omikrontüvi seal kiirelt levinud. Põhja-Korea juht Kim Jong-un ütles, et riigis möllava koroonapuhangu on hullemaks teinud ametnike hooletus ja laiskus.

Riikliku uudiseagentuuri KCNA järgi oli teisipäeva õhtuks tuvastatud 232 880 uut nakatumist ning kokku on haigusjuhte 1,72 miljonit. Surnud on 62 inimest. Põhja-Koreas on üks maailma kõige kehvemaid tervishoiusüsteeme. Ekspertide sõnul puuduvad nii koroonavaktsiinid kui ka testimisvõimekus.