Zelenskõi: Vene propagandaavaldused näitavad sissetungi nurjumist

«Täna teatas üks Vene riigi esindajatest, et väidetavalt hakkasid okupandid Ukrainas kasutama laserrelvakomplekse. Väidetavalt rakettide kokkuhoidmiseks,» rääkis president.

«Esiteks tõmbab tähelepanu asjaolu, et neil oli vaja rakette säästa ja seda kuidagi selgitada,» tõi Zelenskõi välja.

«See tähendab, et enam kui 2000 raketti, mille Vene armee on Ukrainasse tulistanud, moodustasid suurema osa nende raketivarudest. Ehk siis on järel ainult riismed,» ütles president.