Kiik: perearstiabi kättesaadavuse parandamine on riiklik prioriteet

«Perearst ja tema meeskond on inimese jaoks sageli esimeseks kontaktiks meditsiinisüsteemis ja hoolitsevad inimese tervise eest kogu elu vältel. Olen tänulik kõigile Eesti perearstidele, kes on olnud olemas ja abivalmis nii COVID-19 kriisi ajal, vaktsineerimise edendamisel kui nüüd Ukraina sõjapõgenikele vajaliku abi pakkumisel,»ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. «Esmatasandi tervishoiu tugevdamine ja perearstiabi kättesaadavuse parandamine on riiklik tervishoiukorralduslik prioriteet.»

Ministri sõnul on viimaste aastate jooksul astutud mitmeid olulisi samme esmatasandi tervishoiu tugevdamiseks ja rida muudatusi on veel ettevalmistamisel. «Üle Eesti on avatud uusi tervisekeskuseid, mis pakuvad paremaid ja kaasaegsemaid töötingimusi perearstidele ja nende meeskondadele ning laiemat ringi teenuseid patsientidele. Lisaks oleme teinud vajalikke muudatusi seadusandluses, et toetada noorte perearstide tööletulekut ja ka kaugemates piirkondades tegutsevaid perearstikeskuseid,» ütles Kiik.

2020. aastal mitmekordistati seniseid perearstide kaugusetasusid ning laiendati kaugusetasu saajate ringi kõigile perearstidele, kes tegutsevad väljaspool Tallinna ja Tartut ning nendega piirnevaid valdasid.

Praeguseks on riigikogusse jõudnud ka esmatasandi tugevdamise eelnõu, mille eesmärk on parandada perearstiabi kättesaadavust ja nimistute teenindamise järjepidevust. Eelnõuga muudetakse paindlikumaks lähtetoetuse tingimusi ja noortele perearstidele antakse võimalus alustada väiksema nimistuga. Olulise muudatusena saavad õed õiguse avada töövõimetuslehti.

Sotsiaalministeerium on koos Eesti Perearstide Seltsiga asunud koostama esmatasandi tervishoiu arengukava, milles lepitakse kokku arengusuunad ja -vajadused järgmiseks kümnendiks.

Kuna perearstidest on endiselt suur puudus ja paljud töötavad perearstid on juba kõrges eas, on tervishoiu osapoolte kokkuleppel suurendatud ka peremeditsiini residentuuritellimust. Eeloleval sügisel saab Tartu Ülikooli peremeditsiini residentuuri õppima asuda 40 arst-residenti.

«Eelmisel aastal täitusid kõik peremeditsiini residentuurikohad. Perearst on eriarst, kelle kutset väärtustavad ka arstiõppe lõpetanud üha enam,» ütles minister Tanel Kiik. «Oluline on, et noorte perearstide sisenemine peremeditsiini oleks sujuvam, teisalt peame enam toetama ja hoidma ka juba töötavaid perearste selle vastutusrikka töö juures, et tagada ka edaspidi perearstiabi kättesaadavus kõigis Eesti piirkondades.»