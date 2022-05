Tallinna linnavalitsus sai ülesande edendada eesti keele õpet vene koolides

«Vene õppekeelega koolides on esimeses kooliastmes ehk esimeses, teises ja kolmandas klassis kaks eesti keele tundi nädalas. Ühiskonna ootused muukeelsete inimeste riigikeele valdamise suhtes on ülimalt kõrged ja selle tõttu on vaja tagada kõigile muukeelsetele lastele üks eesti keele tund igal koolipäeval ehk viis korda nädalas. Alles siis me võime oodata häid tulemusi,» rääkis Toman volikogu istungil.