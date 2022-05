Riigikontrolör Janar Holm heidab ette, et riigikontroll ega avalikkus pole saanud ülevaadet Rail Balticu hinna kallinemisest.

Riigikontrolör Janar Holm väljendas muret, et Eestis on nii palju suuri ehitusprojekte ette võetud, et väikese riigi maavaradest kõigeks ei jätku.