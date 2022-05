Aas: toetused tulevad ka järgmisel talvel, aga selleks vajame teist lisaeelarvet

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas rääkis, et kindlasti tulevad toetused ka järgmisel talvel, kuna pole ühtegi märki, et hinnad hakkaksid langema. Ta lausus, et ilmselt jäävad nii kütuse kui energia hinnad samale tasemele, mis tähendab, et rakendada tuleks samasuguseid toetusmeetmeid, nagu olid sellel talvel. «Kindlasti tulevad üldmeetmed, mis rakenduvad kõigile otse läbi energiamüügi ettevõtete. Väga suures hädas olevatele inimestele peaksid olema ka personaaltoetused, nii nagu need olid ka möödunud talvel.»