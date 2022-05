Keskerakond end mõjuvõimuga kauplemises süüdi ei tunnista

Keskerakonna peasekretäri Andre Hanimägi sõnul on Keskerakond arvestanud sellega, et menetlus liigub edasi ja tuleb ühel hetkel ka süüdistus. «Meie end süüdi ei tunnista. Erakonnal ei ole olnud mingisuguseid tegevusi, mis oleksid mõjutanud kuidagi linna otsuseid. Linn ise on omalt poolt läbi viinud sisekontrolli tegevusi, arusaamaks miks servituudi tasu oli ühel hetkel kõrgem ja teisel hetkel madalam,» ütles Hanimägi BNSile.

Tema sõnul ei ole Keskerakonnale teada, et erakonna peasekretär on olnud selles otsuses osaline. «Meile teadaolevalt on see olnud kohaliku omavalitsuse normaalne tööprotsess,» lisas ta. «Viimati võeti saadikupuutumatus ära endiselt peasekretärilt Mihhail Korbilt. Ta oli ise sellega päri nagu ka fraktsioon, et menetlus läheks kiiremini ja jõuaksime ühel või teisel moel lõpliku tõeni. Milline see on, seda ütleb kohus. Erakond austab nii menetlust kui kohtuotsust,» lausus Hanimägi.