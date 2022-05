GALERII ⟩ Aasta suurpere stipendium läks seitsmeliikmelisele Saaremaa perele

Võitja kuulutati välja ning auhind anti üle laupäeval Tallinna loomaaias toimunud suurperepäeval, kuhu kogunes üle 900 osavõtja 185 perekonnast üle Eesti. Lasterikaste perede liidu poolt juba 13. korda korraldatud konkursil kandideeris kokku 64 nelja või enama lapsega perekonda üle Eesti. Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on võitja valimine igal aastal keeruline.

«Tänavune aasta suurpere on väga kokkuhoidev ja töökas, paindlikult on suudetud ühildada argipäeva kohustused ning kõikide pereliikmete unistused. Nende positiivne eeskuju tugevdab kogukonnatunnet, kuhu on neil lõputult energiat vabatahtlikult panustamiseks, nad on eeskujuks ka teistele lastega perekondadele,» tunnustas Õunap võitjaperet.

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul toetab pank Eesti elu ühe nurgakivina just Eesti Lasterikaste Perede Liitu ja Aasta Suurpere konkursi korraldamist.

«Žürii liikmena usun, et tänavune Aasta Suurpere kasutab aunimetusega kaasnevat stipendiumi suures osas laste huvitegevuse jätkuvaks toetamiseks ehk laste oskuste arendamiseks. On rõõm, et saame õigele asjale omalt poolt õla alla panna,» selgitas Pechter ning rõhutas, et laste huvitegevus on selles peres prioriteetide hulgas ja nii treeningvarustuse soetamine kui ka osalemine erinevatel võistlustel, moodustavad pere eelarvest märgatava osa.

Tänavune aasta suurpere elab Saaremaal Kudjapel, kus ema Reelika Kubjas ja isa Margo Kubjas kasvatavad viit last: 16-aastast Markust, 12-aastaseid kaksikuid Annit ja Miiat ning kuueaastaseid kaksikuid Ralfi ja Ronjat. Kõige lühemalt kokku võttes on perekond Kubjas perekond, mis peab lugu sportlikest eluviisidest, kogukonna hoidmisest ja vabatahtlikust tegevusest. Perekonna kontol on ka üks varasem tiitlivõit – nimelt valiti nad eelmise aasta lõpus esimeseks Saare maakonna aasta suurpereks.

Pereema Reelika panustab igal võimalusel Saaremaa lasterikaste perede ühenduse vabatahtliku töösse, kuhu on kaasanud ka oma 12-aastased tütred. Reelika aitab ka Saaremaa toidupanga töös. Pereisa Margo panustab kogukonna toimimisse ja arengusse, olles varasemalt pikka aega Kudjape alevikuvanem ning Kudjape Arenguseltsi asutaja ja juhatuse liige. Margo seisab Saaremaa tuleohutumaks muutmise eest nii tööalaselt oma ametipostil päästeametis kui ka kogukondlikult korraldades Kudjape Arenguseltsiga ohutuspäevi. Margo valiti 2018. aastal Saare maakonna aasta isaks.

Aage Õunapi sõnul on aasta suurpere aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt neli last. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks.

«Lasterikkad pered on iga riigi ja rahvuse olulisim vundament. Nende tublide emade ja isade panust ühiskonda on eriti keerulistel aegadel oluline märgata ja esile tuua,» sõnas Õunap.