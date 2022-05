Keskkonnaministeerium sõlmis koostööleppe Lääne-Harju vallavalitsusega

Lääne-Harju vallavalitsus on kohaliku piirkonna kestliku arengu praktikate eestvedaja, kes jagab kogemusi kogukondade kaasamise osas keskkonnaeesmärkide saavutamisel.

«Keskkonnaministeerium on nõu ja jõuga valmis aitama kohalikke omavalitsusi, kes selleks soovi avaldavad,» ütles laupäeval keskkonnaminister Erki Savisaar. Leppes on kirjas, et ministeerium informeerib ja kaasab Lääne-Harju valda oluliste keskkonnaõigusaktide koostamisse.