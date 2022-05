SIIL 2022 ⟩ Galerii: USA ründelennukid näitasid Saaremaa kohal jõudu

A-10 Thunderbolt II on lähiõhutoetus-, õhutulejuhtimis- ja ründelennuk, mida USA õhujõud on kasutanud juba 1977. aastast alates. Eriti tõestasid nad oma headust 1991. aasta Lahesõjas, samuti hilisemates lahinguolukordades, kus on olnud vaja hävitada vastase tanke ja muud soomustehnikat, olles tõestanud oma paremust ka palju kallimate ja uuemate hävitajate ees.