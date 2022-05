GALERII ⟩ Laulukaare alune täitus tuhandete koorilauljatega

Laulu erinevaid esitusi on Ukrainale pühendanud paljud maailma artistid ja kollektiivid Pink Floydist Leedu ooperilauljateni.

Üheslaulmise tulemusena valmiva video saadetakse maailma, et juhtida jätkuvalt tähelepanu Ukrainas toimuvale ja koguda võimalikult palju ka reaalset toetust Ukrainale. Selleks kaasati partnerina MTÜ Slava Ukraini Eestis ja All For Victory heategevusorganisatsiooni Ukrainas.