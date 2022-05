INTERVJUU ⟩ Puutüved pelletiks – euroametniku süda murdub, keskkonnaminister kiidab taevani

Erki Savisaar väitis, et mida vähem metsa majandada, st raiuda, seda väiksem on metsa süsinikusidumine, kuigi keskkonnaministeeriumi tellitud vastav (LULUCF) uuring näitas, et CO₂ sidumise euroeesmärkide saavutamiseks tuleks metsa just kolmandiku võrra vähem raiuda.

Foto: Madis Veltman