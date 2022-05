Minister Tanel Kiik sõitis Genfi

«Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu sõda suveräänse Ukraina riigi vastu pole üksnes rahvusvahelise õiguse, vaid ka inimõiguste tõsine rikkumine. Tsiviiltaristu ja tervishoiuasutuste hävitamine Ukrainas on jätnud miljonid inimesed peavarjuta ja juurdepääsuta hädavajalikele teenustele, sealhulgas tervishoiule. Inimkannatused ja inimkaotused, mida sõda Ukrainas põhjustab on talumatud ja tuleb peatada,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.



«Kutsume WHO liikmeid üles võtma selget seisukohta liikmesriikide suhtes, kes ei täida rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi ja tegutsevad vastuolus kõigi põhimõtete ja väärtustega, mida WHO on seatud järgima. Venemaal, mis on põhjustanud tõsise tervisealase hädaolukorra ning ründab julmalt tsiviilelanikke ja tsiviilstruktuure, ei tohiks lubada osaleda WHO otsuste tegemisel.»