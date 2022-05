Haaberstis hakkab joodikuid ohjeldama turvafirma

Turvafirma peamine tähelepanu on suunatud Nurmenuku ja Järveotsa keskuste, Kullerkupu kaupluse ning Õismäe tiigi, Järveotsa ja Harku järve puhkealade ning suuremate mänguväljakute ümbruses avaliku korra tagamisele.

«Peamiseks probleemiks linnaosas on avalikus kohas alkoholi tarvitavad kodanikud, keda ilusad ilmad on õue meelitanud. Varasematel aastatel on koostöö turvafirmaga olnud tulemuslik ning avalikus kohas napsitajad vähem,» ütles Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov.