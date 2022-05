Vaidlus rööpapaari üle viib volikogu esimehe umbusaldamiseni

Rae vallavolikogu esimehe Tõnis Kõivu sõnul pole Vene rööpalaiusega raudtee rajamisest mõtet rääkida juba sellepärast, et kaubavahetus Venemaaga jääb tõenäoliselt väga kauaks madalseisu.

Rae valla volikogu 11 opositsioonisaadikut andsid 17. mail sisse umbusaldusavalduse volikogu esimehele Tõnis Kõivule (RE), põhjuseks segane seis valda kavandatava Tallinna ringraudtee trassi planeeringus osalemisega. Olukord on aga üpris omapärane, sest opositsiooniliin volikogus ei jookse erakondade piire pidi, ka Reformierakonna saadikute hulgas on see olemas.