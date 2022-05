Zelenskõi sõnul on järgnevad sõjanädalad keerulised

«Vene okupandid püüavad väga jõuliselt näidata, et nad väidetavalt ei loobu Harkivi oblasti vallutatud aladest, Hersoni oblastist, Zaporižžje okupeeritud territooriumist ja Donbassist. Kuskil nad edenevad ja kuskil nad tõmbuvad tagasi ja kuskil üritatakse positsioone tugevdada. Järgmised sõjanädalad on keerulised. Ja me peame sellest teadlikud olema,» rõhutas Zelenskõi.