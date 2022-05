Türgi tahab Süürias uut sõjalist operatsiooni alustada

Erdoğani sõnul on operatsiooni eesmärk jätkata Türgi varasemaid jõupingutusi 30-kilomeetrise ohutustsooni rajamiseks kahe riigi piiril.

Plaane president ei täpsustanud, kuid ütles, et operatsioon algab pärast seda, kui Türgi relvajõud, ning luure- ja julgeolekujõud on ettevalmistused lõpetanud.

Viimastel aastatel on Türgi väed korraldanud mitmeid rünnakuid Süüria põhjaosas ja vallutanud piirilähedasi alasid. Türgi väidab, et tegevuse eesmärk on kaitsta end terrorirühmituse Islamiriik ja relvarühmituse Kurdi Rahvakaitsekomiteed (YPK) eest.