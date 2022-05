Möödunud aastal rattateed punase plastikuga katnud KMG OÜ tellimusel valminud uuringu tulemustest võib teha järelduse, et hankes nõutud kahe millimeetri paksuse termoplastiku puhul polnud paremat tulemust lootagi.

«2 mm termoplastiku kihipaksus on minimaalne, et termoplastik sulaks kokku bituumeniga ja tekiks piisav nake aluspinnaga. Madalamate õhutemperatuuridega võib nake halveneda. Tööd on lepingu tähtaegadest tingitult kohati teostatud toote paigaldusjuhises lubatud miinimumilähedaste temperatuuridega,» öeldakse uuringu kokkvõttes.