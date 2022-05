Nõmme linnaosa vanem lahkub lapse tervise tõttu ametist

Paeveeri sõnul on viimased pool aastat olnud tohutult põnev väljakutse, kuid lapse haiguse tõttu tuleb täna seada perekond esikohale.

«Perekond on alati kõige tähtsam ning Nõmme ja selle elanikud väärivad juhti, kes suudab täielikult tööle pühenduda. Nõmme linnaosa vanemana sain näha linna valitsemise köögipoolt, kogesin inimeste muresid ja rõõme, kohtusin paljude huvitavate inimestega ning panustasin paljudesse olulistesse projektidesse. Olen siiralt tänulik niisuguse võimaluse eest. Aitäh kõigile, kellega tegin linnaosa vanemana koostööd,» lisas ta.

Raimond Kaljulaidi sõnul on erakond Lauri Paeveerile tema tehtud töö eest väga tänulik. Samas mõistavad piirkonna juhatuse liikmed igati, miks Paeveer ei saa praeguses ametis jätkata.

«Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna ülesanne on nüüd võimalikult kiiresti pakkuda välja kandidaat Nõmme linnaosa vanema ametisse. See on meie vastutus Nõmme elanike ees. Oleme selleks valmis. Kandidaadi valikul lähtume eelkõige Nõmme elanike ootustest linnaosa juhtimisele ja arengule,» lisas Kaljulaid.