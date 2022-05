FOTOD ⟩ Tuukrid leidsid Pirita jõest kaks pürotehnilist raketimootorit

«Seekord lahingumoona ei leitud, kuid Pirita jõgi sai tänu meie töödele tunduvalt puhtamaks,» tõdes Pugonen ning lisas, et kindlasti jätkatakse plaaniliste demineerimistöödega ka edaspidi.

Politsei eriüksuse juhi Hannes Perki sõnul toetas eriüksuse sukeldumismeeskond päästeameti demineerimiskeskuse kolleege jõest lõhkekehade otsimisel. «K-Komando koostöö demineerimiskeskusega on pikaaegne ning mul on hea meel, et lisaks tavapärasele koostööle lõhkeainete valdkonnas, saime seekord abiks olla ka oma sukeldujatega. Pirita jõgi sai ohutumaks ja puhtamaks,» lausus Perk.