OTSE POSTIMEHEST ⟩ Võrklaev: meie oleme valmis eelarve raames lastetoetusi üle vaatama

Täna (teisipäeva – U. L.) hommikul kohtusin keskfraktsiooni esimehe Jaanus Karilaiuga, sõime kenasti hommikust ja arutasime, mis seis on ja kus me oleme. Olukord pole nädalaga muutunud, Reformierakond on seda meelt, et lastetoetused tuleb üle vaadata, ja me oleme valmis neid tõstma. Ühine arusaam on, et seda saab teha 2023. aastal. Eri arvamusel [Keskerakonnaga] oleme selles, millal see ära otsustada. Meie tahame asja arutada 2023. aasta eelarve ja riigieelarve strateegia raames, kuna tegemist on püsikuluga. Keskerakond väidab aga jätkuvalt, et sellega on väga kiire ja otsus tuleks ära teha veel enne jaanipäeva. Meie omavaheline vestlus Jaanus Karilaiuga (KE) lõppes sellega, et proovime ikkagi kompromissi leida ja üksteisele läheneda. Ma loodan, et see tahe on siiras ja me jõuame kokkuleppele.