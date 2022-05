POSTIMEES UKRAINAS ⟩ «Kümme vanakest suri selle aja jooksul. Viis või kuus meest lasti lihtsalt maha.»

«Kui sõda algas, olime esialgu siin, aga kuuldes, et külas võib minna tulistamiseks, sõitsime pisut kaugemale tuttavate juurde. Tahtsime tagasi tulla, aga hoiatati, et kogu ümbruskond on mineeritud ja pole mõtet koju minna. Nädal hiljem, 3. märtsil, tulid venelased juba sisse,» meenutab Tšernihivist pärit Dmõtro.