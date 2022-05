Riik loob Ukraina sõjapõgenikele Vabaduse Kooli ja avab haridusalase nõustamisteenuse

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on praeguseks Ukrainast Eestisse jõudnud kokku üle 13 000 kuni 19-aastase lapse ja noore, kelle haridustee ei tohi sõja tõttu katkeda. «Kuna pealinna on jäänud enim Ukrainast pärit peresid, on Tallinnal tänaseks juba väga suur koormus lastele haridusvõimaluste pakkumisel. EHISes on registreeritud Tallinnasse üle 1600 lapse ja teadaolevalt on veel paar tuhat, kes vajavad haridusasutustes kohta,» selgitab Kersna. «Jagame vastutust Ukraina laste õpetamisel üldhariduses ehk kokkuleppel linnaga loome eraldi õppekoha 7.-12. klassi õpilastele ning pakume lisakohti Tallinna kutseõppeasutustes.»