Nõmme linnaosavanemaks võib saada Karmo Kuri

Nõmme praegune linnaosa vanem Lauri Paeveer sõnas sümboolset kogukonna kivi üle andes, et Nõmme linnaosa juhtimine läheb kogenud ja headesse kätesse. «Viimased pool aastat on olnud tohutult põnev ja väljakutseid täis aeg. Rõõm on olnud teha koostööd erinevate organisatsioonide, kogukonna aktivistidega ning ka tööka kollektiiviga linnaosavalitsuses, kes kõik annavad panuse, et meie elu linnaosas veel paremaks muuta. Nõmme linnaosa juhtides olen kohtunud paljude huvitavate inimestega ning saanud panustada mitmetesse erinevatesse ja vajalikesse projektidesse,» võttis Paeveer kokku oma ametiaja.

Karmo Kuri avaldas lootust, et kuna tal on pikaajaline töökogemus linnaosavalitsuses ja ta on ka ise nõmmelane, toetavad need tööd linnaosavanemana.

«Linnaosavalitsuse avatud suhtlus kogukonnaga on kindlasti üks märksõna, mis aitab piirkonda arenda ja parendada ning kujundada Nõmmet just selliseks, nagu siinsed inimesed soovivad. Arenev, roheline, peresõbralik ja avatud Nõmme on minu ja meie kõigi siinsete elanike huvides, mõtetes ja südames,» rääkis Kuri.

Tallinna Linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski tänas senist linnaosavanemat Lauri Paeveeri tehtud töö eest.

«Mul on erakordselt hea meel, et Nõmme juhtkangi võtab Laurilt üle just Karmo, kes teab Nõmmel ja Nõmmest kõike ning kellel on ka pikk kogemus linnaosavalitsuses. Sotsiaaldemokraatide prioriteedid pealinna koalitsioonis – roheline linn, mõnus linnaruum, hea transport – on ka Nõmme elanikele väga olulised ning linnaosadel on nendes küsimustes oluline roll. Lähiaastatel näeme kindlasti olulisi muutusi nii Nõmmel kui kogu linnas,» ütles Ossinovski.

Raimond Kaljulaidi sõnul on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna jaoks Nõmme linnaosa juhtimine suur vastutus ning uueks linnaosa vanemaks valiti inimene, kes elab ise Nõmmel ning teab täpselt, kuidas linnaosa valitsus ning linna süsteem toimivad.

«Karmo suur tugevus on see, et ta saab kohe tööga alustada ja Nõmme ei kaota aega. Minu kui endise Põhja-Tallinna vanema jaoks on selge, milline on hea linnaosa vanem. Hea linnaosa vanem peab tundma hästi oma linnaosa iga teed ja tänavat. Hea linnaosa vanem tunneb ja teab kohalikku kogukonda. Karmo Kuril on kõik need omadused. Samas peab uus linnaosa vanem end loomulikult kohalikele tõestama ja kohalike inimeste usalduse võitma,» ütles Kaljulaid.

Karmo Kuri elab Nõmmel Pääsküla asumis. Nõmme Linnaosa valitsuses töötab ta juba üle 10 aasta ning on täitnud ametikohti alates heakorra spetsialistist kuni osakonna juhataja ja linnaosavanema asetäitjani välja. Karmo Kuri on kaitseliidu Männiku malevkonna aktiivne liige. Tulevase linnaosavanema lemmik transpordivahendid on jalgratas ning rong. Karmo Kuri on abielus ja tema peres kasvab kaks last.