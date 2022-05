Kelly Sildarust valmis Barbie-nukk

«See on suurim kompliment, mida Barbie saab teha, ja see tähendab mulle palju,» on Eesti vigursuusatamise maailmameister, olümpiapronksi võitnud Kelly Sildaru liigutatud. Sildarul oli väiksena palju nukke, nende hulgas ka mitu Barbie-nukku. «Mäletan, et minu Barbied olid suvistes riietes ja komplekti kuulus ka Ken. Nukkudega mängisin kodu ja kooli ning erinevaid olukordi tööl ja arsti juures käimisest,» meenutab Kelly.