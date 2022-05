SIIL 2022 ⟩ Eesti vägilane naasis EMilt ühe kulla ja kahe pronksiga

Kapten kurisoo sõnul on ta terve elu olnud spordi- ja võistlushimuline ning sangpommispordi juurde jõudis juba üsna varajases eas. Esimest korda nägi ta seda jaanipäeval, kui kohalikud mehed 32-kilogrammist pommi võidu peale pea kohale sikutasid. «Olin vist 16-aastane, kui üks sõber rääkis, et noorkotkaste laagris rebis ka tema 32-kilogrammist sangpommi kümme korda. Kuna mul oli ligipääs sangpommile, siis proovisin ka,» ütles ta.

Ala hakkas kapten Kurisoole üha enam meeldima. «Oli mai lõpp ja vedasin kihla kehalise kasvatuse õpetajaga. Mina väitsin, et rebin järgmisel jaanipäeval juba ise vähemalt 25 korda,» meenutas Kurisoo. Kuna 25 rebimist 32-kilogrammise pommiga oli varasema võitja tulemus, panustas õpetaja, et Kurisoo sellega hakkama ei saa. «Aga läks nii, et rebisin suisa 40 korda,» ütles Kurisoo.

«Uhke tunne on! Kuld on ikka kuld! Euroopa meistritiitel jääb mulle alatiseks alles. Ja need medalid ju kuhugi ei kao, märk on maas,» ütles kapten Kurisoo ja lisas, et ootab maailmameistrivõistlusi, kus tahab ka proovida medalit võita medalit võtta.