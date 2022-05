Kui masuudireostus eelmise nädala keskel tuvastati, andis keskkonnaamet sellest Vormsi vallale teada ning juhtis tähelepanu, et selle haldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Vormsi vald hakkaski kohe tegutsema. Nädalavahetusega jõudsid nad vallavanem Maris Jõgeva sõnul päris palju ära teha, enne kui riigil hakkasid tekkima sekkumisplaanid. «Ma võib-olla ei saa kurta koostöö üle, kontakt on meil olemas olnud,» rõhutas Jõgeva, kuid nentis siis: «Aga ma kujutan ette, et kui meil olnuks head asjatundjad kohe abiks, siis me võib-olla poleks pidanud selle nädala jooksul õppima, kuidas asjad käima saada, vaid oleksime natukene kiiremini saanud tegutseda.»