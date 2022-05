President Karis Davosis: Venemaa ei saa olla osa Euroopa julgeolekuarhitektuurist

«Ukraina vastu täiemahulist vallutussõda alustanud Venemaa ei taha võtta endale vastutust rahu ja stabiilsuse eest Euroopas, vaid tema eesmärk on õõnestada stabiilsust ja julgeolekut. Niisiis on Venemaa praegu oht Euroopa julgeolekuarhitektuurile,» ütles Karis.

Venemaa on Karise sõnul Eestile ja Balti regioonile pikaajaline julgeolekuväljakutse ning seetõttu on vajalik NATO liitlasvägede püsiv kohalolu alliansi idatiival. «Sõda Ukrainas näitab kõigile, kes seda näha tahavad, Venemaa soovi õõnestada NATO ja Atlandi-ülese julgeolekutelje rolli meie piirkonna turvalisuse hoidmisel. Venemaa agressiivsus ei jäta NATO-le valikut – senisest tugevam alliansi heidutushoiak Baltimaades ja Poolas on möödapääsmatu ja iseenesestmõistetav,» kinnitas Eesti riigipea.

Arutelul nenditi, et Euroopal on vaja olla ise julgeoleku ja heaolu importija hõlmates naabruskonna riike lõimumisega ning mitte lasta seda teha kellelgi teisel. «Eesti on alati olnud tugev laienemispoliitika toetaja. Oleme Euroopa Liiduga liituda soovivate riikidega olnud samas olukorras ning teame kui oluline on keerulisel reformiteel sõprade tugi. Samuti on vaja konkreetseid tegevusi ja suuremat ambitsiooni EL-i poolt,» lausus president Karis.