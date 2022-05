REPORTAAŽ ⟩ «Mina küll ei näe, et keegi appi tõttaks.» Hiidlased koristavad masuudireostust oma vahendite ja teadmistega

Eelmise nädala keskpaigas jõudis Vormsilt rahvani uudis, et meri on uhtunud nende randadesse masuudireostuse. Pühapäeval kuulis masendavat uudist ka Hiiumaalt: suur osa nende imeilusatest randadest on masuudiga reostatud, sealhulgas hingematvalt kaunis Tahkuna rand. Kõik päevad on kohalikud omal algatusel käinud masuuti randadest kokku korjamas, nendega liitusid ka vabatahtlikud päästjad.