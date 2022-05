USA tahab Põhja-Korea sanktsioonide karmistamist

Põhjuseks on Põhja-Korea viimased raketikatsetused, milledest ühe puhul oli tegemist mandritevahelise ballistilise raketiga (ICBM).

Allika kinnitusel on vastavat hääletust oodata juba lähipäevadel. Julgeolekunõukogu eelmine resolutsioon nõudis Põhja-Koreale täiendavaid tagajärgi mandritevahelise ballistilise raketi katsetamise korral.

«See oli selle resolutsiooni säte. Täpselt nii ka juhtus ja seetõttu leiame, et nüüd on aeg tegutseda,» ütles ametnik.

Detonaatorite katsetused toimusid eemal riigi peamisest tuumapolügoonist, mida Soul kiivalt jälgib, märkis Kim, kelle sõnul on riik lähenemas ettevalmistustööde viimasele etapile.

«Tuumakatsetuse tõenäosus lähipäevil on madal, kuid pärast seda on see kindlasti võimalik,» ütles julgeolekuametnik.