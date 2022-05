Vene okupandid toimetasid Melitopolisse vananenud tanke T-62

«Kirillovka külla saabus samal ajal vähemalt 30 ühikut Vene soomustehnikat. Kohalike elanike sõnul on soomustransportööre pea igal ristmikul. Samuti on võimalus, et Kirillovka puhkekeskused võivad muutuda sissetungijate tugipunktideks ja seetõttu kannatada rüüstamise all, nagu juhtus Berdjanskis,» lisati teadaandes.