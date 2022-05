Jüri Ratas: Savisaar ei teinud enda otsust kergekäeliselt

«Eesti mets on väärtus, mida tuleb hoida ja igasugused raieotsused peavad olema hoolikalt kaalutud. Tasakaalu leidmine loodushoiu, töökohtade ning puiduressurssi vahel on alati raske ning täna on see seoses sõjaga Ukrainas ja sellega kaasnevaga muutunud veelgi keerulisemaks,» lausus Jüri Ratas Postimehele.

«Keskkonnaminister on selgitanud oma otsust põhjalikult ja usun, et ta ei ole teinud seda kergekäeliselt,» rõhutas Ratas. Ta lisas, et keskkonnaminister Erki Savisaar peab selgitama avalikkusele ja põhjendama, mida see otsus kaasa toob nii loodusele kui ka me majandusele ning miks oli otsus tema hinnangul siiski vajalik.