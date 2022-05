VIDEO ⟩ Vene saatkonna vastulöök protestidele: kõlarid rõdule ja muusika valjuks

Ühendus nõuab Venemaa saatkonna korrale kutsumist ja Eesti siseasjadesse sekkumise lõpetamist. Seetõttu ootab ühendus valitsuselt ja välisministrilt otsustavat tegutsemist, et Vene saatkond korrale kutsuda.

«Rahvuslaste ühendus on seisukohal, et Vene saatkonna koosseisu tuleb otsustavalt vähendada – saatkonda võiks jääda vaid suursaadik ja sekretär. Punkt» teatas Kruusimäe. «Arusaadavalt on Vene saatkond frustratsioonis, sest pikette korraldataksegi ühiskonnas esinevate konnasilmade pigistamiseks. Samas peavad saatkonnad arvestama kohalike seadusi ja jääma igas olukorras soliidseks.»