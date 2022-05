Masuudireostuse koristustalgutele oodatakse abikäsi

Päästeamet teatas, et Hiiumaa masuudireostuse likvideerimiseks planeeritakse homseks suuri koristustalguid, kuhu on oodatud vabatahtlikud. Staabijuhi sõnul plaanitakse puhastada 16-kilomeetrine rannaala. Saarele oodatakse vabatahtlikke kell 06.30 Rohukülast väljuva praamiga, tagasi saab kell 20.30 väljuva praamiga ning autoga saarele sõitma ei pea: korraldatud on nii transport kui ka kerge lõuna ja töövahendid. Küll aga palub päästeamet huvilistel end eelnevalt nende veebilehel registreerida. PM