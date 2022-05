Eiki Nestor: kindlasti ei tohiks hakata tegelema valitsuse vahetamisega

Politoloog Tõnis Leht ütles, et kui Keskerakond esitab esmaspäeval tõepoolest eelnõu, mida koalitsiooniparneri asemel asuvad toetama hoopis opositsioonierakonnad ja kui Reformierakond on sunnitud selle takistamiseks kasutama obstruktsiooni, siis on see täiesti uus tase Eesti poliitikas. «See ei ole toimiv valitsus, see on mingisugune teater.»

Veteranpoliitik ja endine riigikogu spiiker Eiki Nestor on veendunud, et kui keegi meelt ei muuda, läbib eelnõu esmaspäevas parlamendis esimese lugemise. Samas tuletab ta meelde, et riigikogu menetlusse on antud ka sotside samasisuline seaduseelnõu ning kompromissina võiks kaaluda hoopis sellega edasi minekut. Nestor on veendunud, et seesuguste vastasseisude puhul jõuga küsimust lahendata ei tohiks. «See ei ole kunagi töötanud, tegelik lahendus on maha istumises ja rääkimises ning kompromissi otsimises,» lausus Nestor, lisades, et Reformierakonna ja peaministri asi on kutsuda partnerid ühise laua taha ning arutada, millised on reaalsed võimalused. Erakorralisi valimisi Nestor tõenäoliseks ei pea, samuti ei tohiks tema hinnangul hakata tegelema valitsuse vahetamisega. «Tänases olukorras on küll erakorralised valimised ja valitsuse vahetus need asjad, mida tuleks vältida. Teemad mille üle täna vaieldakse, nii et valitsus kipub lõhki minema ja kusagilt paistavad erakorralised valimised, need ükski ei ole seda väärt.»